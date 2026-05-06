«А мужа отбивать по этикету?»: Брухунову атаковали в Сети из‑за спора о подлокотнике

Интернет‑пользователи активно обсуждают инцидент с участием Татьяны Брухуновой, жены Евгения Петросяна, который произошел во время ее недавнего посещения театра. Об этом сообщает «Абзац».

По словам блогерши, она поругалась с соседкой по залу из‑за подлокотника: та опиралась на него, а Брухунова считала эту часть кресла своей. В качестве аргумента Брухунова привела правило этикета, согласно которому правый подлокотник принадлежит хозяину места, а левый — зрителю, сидящему слева.

Позднее в сети раскритиковали блогершу, напомнив о ее неоднозначной репутации в связи с разводом Петросяна и Степаненко, а также о ее прошлых скандальных высказываниях.

«А обсуждать чужие сумки по этикету? И у жены мужа отбивать по этикету?»; «Единственное существующее правило этикета по поводу общих подлокотников гласит, что люди делят его по взаимному согласию. А правый — мой, левый — твой — полный бред»; «Не припомню, чтобы я в театре вообще опиралась на эти подлокотники. Как‑то выжила. Брухунова — просто бездельница. Вот и цапается по мелочам», — написали в интернет-пользователи.

Тем не менее часть пользователей поддержала позицию Брухуновой. Сторонники блогерши считают, что она была права, отстаивая нормы поведения в общественном месте.

