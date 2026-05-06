«С кармой не шутят»: Погребняк ответила блогерше, слившей видео с Лерчек из спортзала

Блогерша Мария Погребняк (Головинская) отреагировала на заявление девушки, снявшей Лерчек в спортзале, о том, что она врет о раке. Звезда реалити-шоу отметила, что «с кармой не шутят».

По мнению Погребняк, Лерчек не стала бы обманывать миллионы людей. Она призвала оставить тяжело больную Чекалину в покое.

«Я думаю, никто не будет шутить над смертельными заболеваниями и чувствами людей, которые оказались в такой же ситуации со здоровьем. С кармой не шутят, и с чувствами людей тоже. Поэтому я считаю, что Леру Чекалину нужно оставить в покое. Дайте ей спокойно жить и проходить лечение», — заявила Погребняк.

Видео из спортзала блогерша Алина Расковская опубликовала в социальных сетях. На кадрах было видно, как Лерчек занимается на тренажерах. Многих пользователей это удивило, так как Чекалина проходит курс химиотерапии.

Как стало известно, на днях автора ролика исключили из фитнес-клуба за съемку посетительницы без разрешения. После этого она заявила, что не верит в болезнь Лерчек. Расковская поделилась, что до этой ситуации сочувствовала блогерше, но теперь считает, что Чекалина обманывает публику.

Ранее суд рассмотрел жалобу на приговор сообщнику Чекалиных.

 
