«Наворачиваются слезы»: звезда «Приговора» о любимых местах России

Актриса Ангелина Пахомова, сыгравшая в новом сериале «Приговор», составила списком своих любимых локаций в Новосибирской области — своем родном регионе. Списком с «Газетой.Ru» поделился онлайн-кинотеатр «КИОН».

Первая из названных Пахомовой локаций — река Изылы, протекающая в Новосибирской области.

«Это мое «место силы», в семье мы зовем его «Камушки». Любим справлять там летние дни рождения, если мне удается приехать. Эта точка на карте для меня особенная, так как находится в деревне Гаревка, где прошли первые три года моей жизни. Это правда чудесное место невероятной красоты с чистейшей водой и березами, чьи ветви свисают с берегов», — говорит она.

Еще одна особенная для актрисы локация в России — аэропорт Толмачево.

«С ним связаны самые грустные и радостные моменты, потому что каждый раз меня там встречают и провожают родители», — рассказывает Ангелина Пахомова.

Завершает список родительский дом актрисы в Тогучине.

«Его построил мой папа, и я жила в нем до 16 лет вместе с родителями и младшим братом. Это место, где меня всегда любят и ждут. От этих воспоминаний наворачиваются слезы. Хотелось бы почаще приезжать туда: смеяться до слез, есть мамину курочку с картошкой и отвечать на вопрос, который мне задают уже 11 лет подряд: «Ну как там Москва?» — делится она.

