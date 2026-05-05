Россиянам посоветовали, куда съездить на вторые майские

Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в беседе с «Газетой.Ru» посоветовал россиянам, какие места стоит посетить на вторые майские праздники. Парламентарий считает, что на 9 Мая можно съездить в города-герои.

«9 мая – День Победы – это действительно повод отдать дань памяти нашему героическому прошлому, побывать в местах боевой славы и городах-героях – Волгоград, Санкт-Петербург и Кронштадт, Севастополь и Керчь, Минск и Брест – некоторые из них доступны в рамках поездок на российских туристических поездах и не только. Если вы не были до сих пор не были на Мамаевом кургане, не бывали у мемориалов Ржева или Курска, не стояли в Брестской крепости в годовщину Победы – рассмотрите для себя и своей семьи такую поездку. После таких впечатлений, слова окажутся просто лишними», — подчеркнул парламентарий.

Для поездок выходного дня депутат посоветовал посетить Кострому, Суздаль и Тулу. Еще не поздно посетить горы, считает Тарбаев.

«Топ идей для коротких выездов «выходного дня» составили Кострома, Суздаль, Тула, Нижний Новгород, Мурманск. Но на майские праздники стоит рассмотреть еще и тематический отдых. Например, если вы за зиму так и не выехали покататься в горы, то сейчас еще не поздно. В Москве зеленеет трава, а на некоторых горнолыжных курортах еще лежит снег. Так, Шерегеш закрывает горнолыжный сезон только после майских праздников. Курорты в Кировске обещают солнце, тишину и «бархатные» трассы для катания — сезон в этом году продлится минимум до середины мая, а то и до июня. Цены на авиабилеты позволяют организовать себе зимний досуг в разгар весны», — считает он.

Если позволяет время — можно отправиться на Дальний Восток, заявил парламентарий. Жителям Приморья Тарбаев посоветовал посетить Москву или Санкт-Петербург.

«Классика туризма в мае – Крым, Кавказ, Краснодарский край в представлении не нуждаются. Цены на авиаперелеты в Сочи в период майских праздников довольно умеренные. Но если позволяет время и отпуск – я бы однозначно ратовал за любой из городов Дальнего Востока. Как и наоборот – жителям Приморья, Хабаровского края, Амурской области – посетить Москву или Санкт-Петербург. Лететь через всю страну всего на три дня – затея для самых смелых, но майский отдых длиной в неделю или больше может легко претендовать на «поездку года». Авиаперелеты из европейской части России на Дальний Восток субсидируются государством и перелет за 30+ тысяч рублей туда и обратно прямыми рейсами сегодня выглядит выгодно на фоне иных предложений в туризме», — заключил депутат.

