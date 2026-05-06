Лиза Кудроу раскрыла правду о Россе из «Друзей»

Актриса Лиза Кудроу осудила поведение Росса из «Друзей» в отношениях с Рэйчел

Актриса Лиза Кудроу вступила в давнюю дискуссию фанатов о статусе отношений Росса и Рэйчел. Ее слова передает Independent.

Кудроу заявила, что Росс (в исполнении Дэвида Швиммера) был «плохим парнем» и что Рэйчел (героиня Дженнифер Энистон) не стоило возобновлять с ним отношения.

Актриса особенно раскритиковала реакцию Росса на проблемы Рэйчел на работе. По ее мнению, поведение героя было «ужасным»: он срывался из‑за пустяков, проявляя недостаточно поддержки в трудный момент для партнерши.

Также недавно Кудроу рассказывала о проявлениях токсичной маскулинности в команде сценаристов «Друзей», состоявшей преимущественно из мужчин. Она заявляла, что коллеги могли резко критиковать актеров, используя выражения: «Эта стерва вообще читать умеет?» Они также обсуждали свои сексуальные фантазии о Дженнифер Энистон и Кортни Кокс в комнате отдыха.

«Друзья» — культовый американский ситком (1994–2003), рассказывающий о жизни шестерых друзей в Нью‑Йорке: Моники, Фиби, Рэйчел, Росса, Джо и Чендлера.

Ранее сообщалось, что блогерша избила сама себя и обвинила в этом мужа ради хайпа.