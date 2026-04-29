Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Лиза Кудроу об унижениях на съемках друзей: «Это было тяжело»

Danny Moloshok/Reuters

Актриса Лиза Кудроу рассказала в интервью The Times о проявлениях токсичной маскулинности в команде сценаристов «Друзей», состоявшей преимущественно из мужчин.

По словам Кудроу, сценаристы могли резко критиковать актеров, если сцена не вызывала идеальной реакции у живой аудитории из 400 человек.

«Они могли сказать: «Эта стерва вообще читать умеет? Она даже не старается. Она испортила мою реплику», — вспомнила Кудроу.

Еще одним неприятным моментом были разговоры сценаристов в комнате отдыха: по словам знаменитости, коллеги по проекту допоздна обсуждали свои сексуальные фантазии о Дженнифер Энистон и Кортни Кокс.

«Это было тяжело», — призналась актриса.

Издание Deadline напоминает, что история Кудроу перекликается с событиями 1999 года, когда ассистентка сценаристов Амани Лайл подала в суд на трех коллег за сексуальные домогательства.

Женщина утверждала, что была вынуждена слушать подобные разговоры. Однако тогда суд не встал на ее сторону, посчитав высказывания частью творческого процесса, а не целенаправленными домогательствами.

Ранее актриса Шарлиз Терон призналась, что сломала палец при выполнении трюков на съемках.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
