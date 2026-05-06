Блогерша избила сама себя и обвинила в этом мужа ради хайпа

Жительница района Дарыджа (провинция Коджаэли) во время прямого эфира в TikTok заявила, что ее избивает муж. Об этом сообщает местное издание.

Видео моментально разлетелось по социальным сетям — и на место оперативно выехали полицейские. Однако в ходе проверки сотрудники полиции не обнаружили никаких признаков насилия. Тогда женщина призналась, что сама нанесла себе травмы ради вирусности и увеличения числа просмотров.

Турчанку задержали за распространение ложной информации. После всех необходимых процедур ее доставили в здание суда Гебзе для дальнейшего разбирательства.

В конце апреля стало известно, что президент Румынии Никушор Дан утвердил закон, направленный на борьбу с фемицидом, который впервые вводит это понятие в национальное законодательство и предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

В сообщении отмечается, что случаи насилия в отношении женщин в стране либо игнорировали, либо рассматривали их недостаточно эффективно. Новый закон превращает обязательства государства по защите женщин и детей в конкретные правовые механизмы.

