Блогер расплакался на лайнере, где нашли хантавирус: «Мы люди»

Блогер Розмарин пожаловался на неопределенность на лайнере, где нашли хантавитрус

Американский блогер-путешественник Джейк Розмарин расплакался на круизном лайнере, где нашли хантавирус. Новым видео он поделился на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он подтвердил, что находится на борту нидерландского лайнера Hondius.

«Мы — не просто история, мы не просто заголовки газет. Мы — люди. Люди, у которых есть семьи, жизнь, близкие, которые ждут нас дома», — сказал блогер.

Розмарин пожаловался на неопределенность и назвал ее самым сложным испытанием.

«Все, чего мы хотим сейчас, — почувствовать себя в безопасности. Внести ясность в ситуацию и вернуться домой», — добавил он.

Розмарин также уточнил, что он чувствует себя хорошо.

На борту судна MV Hondius находятся в общей сложности 149 человек, в том числе 19 британских пассажиров и четыре британских члена экипажа, в связи с подозрением на вспышку хантавируса.

В результате предполагаемой вспышки на борту судна трех человек не стало, один находится в реанимации.

Ранее в ВОЗ не увидели необходимости ограничения поездок из-за хантавируса.