В Румынии приняли закон о «фемициде»

Президент Румынии Никушор Дан утвердил закон, направленный на борьбу с фемицидом (Умышленное убийство женщин, совершенное на почве ненависти к ним, гендерной дискриминации или патриархальных стереотипов, часто совершаемое мужчинами), который впервые вводит это понятие в национальное законодательство и предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Об этом говорится в публикации на официальной странице главы государства в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В сообщении отмечается, что случаи насилия в отношении женщин в стране либо игнорировали, либо рассматривали их недостаточно эффективно. Новый закон превращает обязательства государства по защите женщин и детей в конкретные правовые механизмы. Согласно документу, за фемицид предусмотрено наказание от 15 до 25 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Подобные преступления в румынском праве квалифицировались как жестокое убийство, однако теперь термин получил отдельное юридическое определение как форма гендерного насилия.

Необходимость ужесточения мер объяснили ростом преступлений внутри семей. По официальной статистике за восемь месяцев 2025 года в стране было зафиксировано 33 убийства, совершенных членами семьи, при этом в 69% случаев жертвами становились женщины. В среднем, как отмечается, ежемесячно от рук родственников в Румынии погибают три женщины.

Законопроект внесли в парламент в октябре 2025 года и он получил широкую поддержку: его подписали более 270 депутатов от всех политических партий. Сторонники инициативы указывают, что документ дает правоохранительным органам дополнительные инструменты для вмешательства до того, как бытовое насилие приведет к трагическим последствиям.

Теперь Румыния вошла в число европейских стран (наряду с Италией, Хорватией, Кипром, Мальтой и Бельгией), где термин «фемицид» закреплен на законодательном уровне.

