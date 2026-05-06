Актриса Волкова о встречах с поклонниками: «Это не напрягает»

Актриса Екатерина Волкова призналась, что ее радуют встречи с поклонниками. Об этом она рассказала в беседе с kp.ru.

Волкова поделилась, что она любит людей. Актрисе также нравится, когда поклонники узнают ее и подходят с просьбой о том, чтобы сделать совместную фотографию.

«Люблю, когда подходят, улыбаются, фотографируются. Меня это не напрягает. На днях была на гастролях в Питере, гуляла и почувствовала себя Екатериной Великой», — рассказала знаменитость.

По словам Волковой, за десять минут прогулки в Санкт-Петербурге к ней подошли с просьбой о снимке и с добрыми словами больше десяти человек. Это доставило актрисе настоящее удовольствие.

Екатерина Волкова наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины». Актриса начала сниматься в кино в 2005 году. Всего в ее фильмографии более 30 работ. Артистка приняла участие в съемках проектов «Импровизаторы», «СуперИвановы», «Понять. Простить», «Я остаюсь» и «Ералаш».

