Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

На кладбище разбилось фото Жанны Фриске

Сестра Фриске заменила фото на кладбище певицы
Telegram-канал «Natalia Friske»

Сестра Жанны Фриске Наталья сообщила в Telegram-канале, что заменила фото певицы на кладбище.

«Многие мне писали, пока я была в Индии, что фото было сломано, сегодня привезли новую фотку. Спасибо», — рассказала блогерша.

Фриске предположила, что фото сестры развалилось еще зимой. Она думает, что кто-то пытался подвинуть изображение, но оно примерзло и разбилось.

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга. Артистка получила первую известность после участия в группе «Блестящие». В 2001 году, будучи в составе коллектива, выпустила дебютный сольный клип на композицию «Лечу в темноту». Через два года она ушла из коллектива. В 2005-м артистка выпустила дебютный сольный альбом «Жанна».

В июле 2025 года Наталья Фриске призналась, что у нее произошел второй выкидыш после кончины сестры Жанны. Девушка узнала о беременности за два дня до того, как не стало певицы. На тот момент артистка находилась в коме. Блогерша призналась, что ей было тяжело из-за состояния сестры. Она старалась себя контролировать и успокаивать, чтобы не навредить плоду. Однако на фоне стресса после кончины сестры девушка потеряла ребенка.

Ранее сообщалось, что Дом Шекспира оказался под угрозой разрушения после ДТП.

 
Теперь вы знаете
Фрейд ошибался во многом. Но почему спустя 130 лет о нем все еще говорят?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!