На кладбище разбилось фото Жанны Фриске

Сестра Жанны Фриске Наталья сообщила в Telegram-канале, что заменила фото певицы на кладбище.

«Многие мне писали, пока я была в Индии, что фото было сломано, сегодня привезли новую фотку. Спасибо», — рассказала блогерша.

Фриске предположила, что фото сестры развалилось еще зимой. Она думает, что кто-то пытался подвинуть изображение, но оно примерзло и разбилось.

15 июня 2015 года Жанны Фриске не стало из-за опухоли головного мозга. Артистка получила первую известность после участия в группе «Блестящие». В 2001 году, будучи в составе коллектива, выпустила дебютный сольный клип на композицию «Лечу в темноту». Через два года она ушла из коллектива. В 2005-м артистка выпустила дебютный сольный альбом «Жанна».

В июле 2025 года Наталья Фриске призналась, что у нее произошел второй выкидыш после кончины сестры Жанны. Девушка узнала о беременности за два дня до того, как не стало певицы. На тот момент артистка находилась в коме. Блогерша призналась, что ей было тяжело из-за состояния сестры. Она старалась себя контролировать и успокаивать, чтобы не навредить плоду. Однако на фоне стресса после кончины сестры девушка потеряла ребенка.

