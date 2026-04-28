Дом Шекспира оказался под угрозой разрушения после ДТП

Дом семьи английского драматурга Уильяма Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне оказался под угрозой разрушения после того, как в него врезался автомобиль. Об этом пишет британский таблоид The Telegraph.

Речь идет об усадьбе Холл, которая внесена в список объектов культурного наследия Англии, находящихся под угрозой исчезновения. Этому дому не менее 400 лет — на сегодняшний день он находится в критическом состоянии.

Рейчел Норт, исполнительный директор благотворительного фонда Shakespeare Birthplace Trust (SBT), заявила, что здание имеет «исключительное историческое значение», а включение его в реестр самых уязвимых объектов Великобритании является «важным и необходимым шагом».

По информации журналистов, автомобиль въехал в здание в октябре 2025 года. В результате ДТП одной из стен дома был причинен «значительный ущерб». Фонд SBT, который охраняет данный памятник архитектуры, пообещал восстановить усадьбу.

Усадьба Холл в Стратфорде-на-Эйвоне — это имение, которое принадлежало дочери Шекспира Сюзанне и ее мужу Джону Холлу. Супруги жили там до 1616 года, вплоть до самой кончины поэта.

В середине XIX века в одной из частей дома располагалась школа-интернат. После ее закрытия здание стало частной резиденцией, в которой останавливались многие известные люди, в частности Джордж Бернард Шоу.

Ранее был найден «затерянный дом» Шекспира в Лондоне.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!