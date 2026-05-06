Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

В администрации президента оценили сериал «Фоллаут»: «Сплошной мрак»

Политик Семенов заявил о необходимости госзаказа на светлое будущее в кино
Amazon Prime Video

Замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов заявил о необходимости госзаказа на светлое будущее в кино. Об этом говорится в его статье «Архитектура будущего – конструирование смыслов», на которую обратило внимание издание «Ведомости».

По мнению представителя администрации президента, человечество «разучилось мечтать о светлом будущем».

Он пишет, что мировая массовая культура последних десятилетий навязывает мысль о неизбежном конце света и демонстрирует «сплошной мрак». Среди примеров политик привел экранизацию игр «Фоллаут» и сериал «Рай». Среди фильмов с положительным образом из прошлого Семенов вспомнил «Назад в будущее».

Кроме того, он попросил вспомнить о советском времени, когда существовала «выверенная идеологическая модель, и вся мощь огромного государственного аппарата работала на формирование и поддержание образа позитивного будущего».

«По сути, существовал системный госзаказ на демонстрацию преимуществ грядущего строя – общества всеобщего равенства, братства и отсутствия классового расслоения», — пишет Семенов, говоря о желательности такого заказа сейчас.

Ранее третий сезон «Метода» с Хабенским внезапно удалили с онлайн-площадок.

 
Теперь вы знаете
Ночная атака на Крым, парковочные места для многодетных и «билеты на парад» от мошенников. Что нового к утру 6 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!