В администрации президента оценили сериал «Фоллаут»: «Сплошной мрак»

Политик Семенов заявил о необходимости госзаказа на светлое будущее в кино

Замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Алексей Семенов заявил о необходимости госзаказа на светлое будущее в кино. Об этом говорится в его статье «Архитектура будущего – конструирование смыслов», на которую обратило внимание издание «Ведомости».

По мнению представителя администрации президента, человечество «разучилось мечтать о светлом будущем».

Он пишет, что мировая массовая культура последних десятилетий навязывает мысль о неизбежном конце света и демонстрирует «сплошной мрак». Среди примеров политик привел экранизацию игр «Фоллаут» и сериал «Рай». Среди фильмов с положительным образом из прошлого Семенов вспомнил «Назад в будущее».

Кроме того, он попросил вспомнить о советском времени, когда существовала «выверенная идеологическая модель, и вся мощь огромного государственного аппарата работала на формирование и поддержание образа позитивного будущего».

«По сути, существовал системный госзаказ на демонстрацию преимуществ грядущего строя – общества всеобщего равенства, братства и отсутствия классового расслоения», — пишет Семенов, говоря о желательности такого заказа сейчас.

