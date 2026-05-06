Звезда «Уральских пельменей» тайно развелся с женой и завел роман с молодой моделью

Актер и комик Сергей Исаев развелся с женой и рассекретил новый роман. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, Исаев тайно развелся с супругой Ириной, с которой находился в браке более 10 лет. Сам комик не комментирует личную жизнь. Однако 4 мая юморист намекнул в соцсетях на новый роман. Он опубликовал фото в объятьях с 28-летней моделью Виталиной Тарасовой. Артист добавил к публикации песню Владимира Преснякова, в которой поется: «Даже если весь мир сойдет с ума, у меня есть ты, у тебя есть я».

Сергей Исаев наиболее известен по участию в юмористическом шоу «Уральские пельмени». В апреле издание kp.ru утверждало, что компания комедийного коллектива «Уральские пельмени» принесла многомиллионные убытки.

Речь идет об ООО «Творческое Объединение «Уральские Пельмени». 12,5% компании принадлежат Дмитрию Брекоткину, Сергею Исаеву, Сергею Калугину, Дмитрию Соколову, Максиму Ярице, Сергею Ершову, Вячеславу Мясникову и Александру Попову, еще по 0,01% — у Андрея Рожкова и Сергея Нетиевского. По данным издания, в 2025 году фирма оказалась в убытке на 7 миллионов рублей.

