Продюсер о новом романе Успенской: «Есть определенные требования к молодым людям»

Продюсер Дворцов опроверг слухи о романе Успенской с концертным директором
alexsalonn/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что новым возлюбленным Любови Успенской не является ее концертный директор Александр Иваненко. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что у певицы другой типаж.

По словам Дворцова, Успенская пока не появлялась на светских мероприятиях с новым бойфрендом, о котором рассказала в недавнем интервью. Однако он заверил, что концертный директор сопровождает ее везде только как представитель и друг.

«У нее другой типаж. Все-таки Александр уже достаточно немолодой. На самом деле слухи разные ходят. Любовь Залмановна очень яркая, сексуальная, не побоюсь этого слова, шикарная женщина, легенда шансона. Она может позволить себе все и даже больше. Что касается Александра – нет, с ним ее не видел как с романтическим партнером. Но как директор, близкий друг семьи, он ее сопровождает на каждом мероприятии», — поделился продюсер.

Личность возлюбленного Успенской неизвестна. Певица лишь делилась, что он на 30 лет моложе нее.

«Это как минимум какой-нибудь спортсмен, начинающий музыкант или же бизнесмен, потому что у Любови Залмановны есть определенные требования к молодым людям», — рассказал Дворцов.

О возможном романе Успенской с концертным директором говорил ее экс-менеджер Никита Сурма. Он заявлял, что его уволили из команды певицы из-за ревности Иваненко. Также слухи подкреплялись многочисленными совместными фотографиями артистки с директором.

Ранее Любовь Успенская упала в депрессию из-за плохой погоды в Москве.

 
