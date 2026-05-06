Уборщица из «Кухни» проводит обряды перед обрезанием

Сыгравшая уборщицу Айнуру из сериала «Кухня» актриса Жаныл Асанбекова стала петь на частных мероприятиях в Москве. Об этом узнал Telegram-канал Mash.

По данным канала, артистка выступает на мероприятиях на русском и киргизском. Ее приглашают на свадьбы, переезды в новый дом, рождения детей, перед серьезной операцией, на праздник в честь обрезания ребенка. Асанбекова предлагает заказчикам «шоу очищения» — выходит в народном костюме и проводит обряд «алас-алас», убирающий тревогу и изгоняющий духов.

За стандартный корпоратив с 5-6 песнями и обрядовой частью артистка может получить 15 тысяч рублей, добавляет Mash. Сейчас музыка стала основным источником дохода Асанбековой, однако в 2026 году у нее запланированы два кинопроекта.

Уточняется, что в 2023 году у актрисы были серьезные долги по кредитам, которые после активных выступлений на корпоративах удалось закрыть.

Ранее был раскрыт гонорар вернувшейся в Россию певицы Манижи.