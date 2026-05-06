Кудрявцева о продолжении музыкальной карьеры: «Увидите»

Телеведущая Кудрявцева дала понять, что не уйдет из музыкальной карьеры
Телеведущая, актриса и певица Лера Кудрявцева уклончиво ответила на вопрос журналистов о продолжении музыкальной карьеры и дала понять, что не планирует полностью уходить из сферы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Артистка пообещала, что поклонники сами все увидят в свое время.

«Мне кажется, это сейчас немного не в тему… Увидите!» — заявила исполнительница, отвечая на соответствующий вопрос.

Кудрявцева также не уточнила, идет ли речь о сольных выступлениях, и сообщила, что формат будущих проектов станет известен позже. Она также добавила, что не любит смотреть передачи и записи выступлений со своим участием, так как слишком критично относится к собственной работе. По ее словам, это объясняется ее внутренними комплексами.

Накануне Лера Кудрявцева заявила, что перестала верить в женскую дружбу. Журналисты поинтересовались у Кудрявцевой, связана ли ее смена мнения о женской дружбе с ссорой с юристкой Екатериной Гордон. Телеведущая призналась, что не хочет это обсуждать.

30 марта Гордон сообщила, что поставила «на стоп» дружбу с Кудрявцевой. Юристка подчеркнула, что не считает телеведущую плохим человеком. Она считает нормальным, что их пути разошлись. По словам юристки, в жизни такое бывает. Гордон призналась, что сейчас не хочет общаться с телеведущей «в силу некоторых моментов».

Ранее Гордон назвала человека, из-за которого поругалась с Кудрявцевой.

 
