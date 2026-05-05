Navai о трагической кончине актрисы из своего клипа: «Царствие ей небесное»

Рэпер Navai почтил память актрисы из своего клипа Ксении Добромилововой. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

О трагической кончине блогерши и артистки стало известно за час до того, как сам Navai попал в ДТП.

«Царствие ей небесное», — высказался он.

Ксению Добромилову, снявшуюся в клипе HammAli & Navai «Девочка-война», 5 мая во время съемок сбил мотоциклист, спасти ее не удалось.

Ксения была известным в мотокругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский».

Ранее стало известно о травмах сбившего Добромилову байкера.