Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Культура

Ушибы и повреждения: стало известно о травмах сбившего актрису Добромилову байкера

Shot: сбивший актрису Добромилову мотоциклист отказался от госпитализации

Стало известно о травмах мотоциклиста, сбившего в Москве актрису Ксению Добромилову. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у 32-летнего Максима З. после аварии на Большой Дорогомиловской улице диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа. Он отказался от госпитализации и был задержан на месте полицейскими.

Добромилова снимала проезд байкера на одном колесе посреди проезжей части. Максим сбил фотографа и видеографа, после чего сам вылетел с закрутившегося мотоцикла и пролетел еще около 50-100 метров, рассказали очевидцы.

Ксению Добромилову спасти не удалось.

Ксения была известным в мотокругах фотографом. Она получила профессиональное образование в Театральном колледже им. Л.А. Филатова по специальности «Актриса музыкального театра», работала в Театре Луны и Московском театре мюзикла, исполнила роль Норы Полонской в городском мюзикле «Маяковский». Ранее она также снялась в клипе рэперов HammAli & Navai «Девочка-война». Ей было 34 года.

Ранее стало известно о состоянии рэпера Navai после аварии.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!