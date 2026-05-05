«Твое сердце будет разбито» выйдет в зарубежный прокат

Мелодрама «Твое сердце будет разбито» выйдет в зарубежный прокат. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба онлайн-кинотеатра

Фильм будет показан в странах Латинской Америки, первые показы пройдут уже 6 августа.

Как рассказали представители платформы, после премьеры в России рекламные материалы фильма стали активно распространяться в зарубежном сегменте интернета, в сети стали формироваться фан-клубы ромкома, и немалый интерес к картине проявляли пользователи из Латинской Америки. После этого фильмом заинтересовались международные прокатчики, что стало ключевым фактором для расширения дистрибуции фильма за пределы России.

В отечественном прокате прокатчиком молодежного ромкома «Твое сердце будет разбито» выступает «Атмосфера Кино». За месяц демонстрации на отечественных экранах фильм собрал более 1,87 миллиона зрителей и свыше 900 миллионов рублей.

Сюжет картины разворачивается вокруг старшеклассницы Полины, на защиту которой в новой школе приходит Барс — опасный и загадочный одноклассник с репутацией бунтаря. Их отношения начинаются с игры — он притворялся ее защитником, она — его девушкой. Но когда чувства станут настоящими, им придется бороться за свою любовь вопреки всему — школе, семье и даже судьбе.

В фильме по бестселлеру писательницы Анны Джейн снялись Вероника Журавлева, Даниэль Вегас, Иван Трушин, Максим Сапрыкин, Аля Майер, Александра Тихонова, Евгения Лоза, Павел Кузьмин и другие.

Картина производства студии Yellow, Black and White, «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START), онлайн-кинотеатров START и Premier, а также «Свердловской киностудии» при поддержке Фонда кино идет в российском прокате с 26 марта.

