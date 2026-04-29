Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Звезда фильма «Твое сердце будет разбито» рассказала об изменениях в продолжении

All Media Company

Актриса Вероника Журавлева была уверена, что команда фильма «Твое сердце будет разбито» снимет вторую часть. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Журавлева призналась, что ждала анонса продолжения, так как история все еще не закончена.

«Увидев наш успех, я однозначно поверила, что мы сможем создать вторую часть так, как надо», — поделилась артистка.

В основу сценария фильма «Твое сердце будет разбито» легла книга самой издаваемой писательницы в России Анны Джейн. По сюжету старшеклассница Полина из-за травли идет на сделку с главным школьным хулиганом, чтобы он притворился ее парнем и защищал, а она взамен соглашалась бы на все, чего он потребует.

По словам Журавлевой, она ознакомилась со второй частью книги еще во время экранизации первой. Актриса была в предвкушении и хотела узнать, какой в продолжении станет ее героиня — Полина Туманова.

«Конечно, я была бесконечно счастлива и очень ждала этого (анонса продолжения — «Газета.Ru»), потому что моя героиня во второй части совершенно другая. Мне безумно интересно попробовать влиться именно в этого, иного персонажа», — отметила знаменитость.

Ранее российская мелодрама «Твое сердце будет разбито» возглавила прокат после премьеры.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!