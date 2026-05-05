Киркоров перечислил помогавших ему женщин: «Выдернули из бездны»

Народный артист России Филипп Киркоров перечислил женщин, помогавших ему в трудные периоды жизни. Его цитирует Super.

На праздновании своего 59-летия певец отдельную речь посвятил известным женщинам — Виктории Шеляговой, Яне Рудковской и Ксении Собчак.

«Я вам благодарен, девочки, что вы были со мной, вашим вторым половинкам, которые поддерживали и с пониманием относились, когда среди ночи вы подрывались и спасали меня. Это, конечно, дорогого стоит, я это навсегда запомню. Именно ваша любовь выдернула меня из той бездны, в которой я находился в прошлом году», — признался Киркоров.

В 2025 году Филипп Киркоров получил на сцене ожог, который долго заживал из-за диагностированного у певца сахарного диабета II типа. В том же году Киркоров упал во время выступления на открытии «Новой волны», потерял отца, столкнулся с новыми исками и взломом соцсетей.

