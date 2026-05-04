Киркоров о несостоявшемся романе с Севиль: «Я даже подарил ей кольцо»

Певец Филипп Киркоров признался, что хотел жениться на Севиль и подарил кольцо
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что всерьез задумывался о женитьбе на певице Севиль. Об этом исполнитель сообщил в эфире программы «Секрет на миллион» Леры Кудрявцевой.

На вопрос Кудрявцевой, почему Киркоров все еще один и ждет ли он свою единственную, артист ответил: «Была на примете одна… Меня покорили ее талант, красота, душевные качества. Но, увы, она другому отдана…»

Киркоров уточнил, что еще во время участия в шоу «Маска» публично заявлял о своем желании связать жизнь с Севиль. Он рассказал, что его настолько впечатлили личные и профессиональные качества певицы, что он даже подарил ей обручальное кольцо — правда, на тот момент артист не знал, что исполнительница уже состоит в отношениях.

«Это настолько мой человек, что я даже подарил ей кольцо, не зная, что у нее есть отношения. Я красиво ухаживал, мне она очень нравилась», — признался Киркоров.

Также певец добавил, что ему трудно найти новую спутницу жизни, потому что он с самого начала задал себе слишком высокую планку — таким образом Киркоров намекнул на брак с Аллой Пугачевой.

