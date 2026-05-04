Киркоров подарил дочери браслет стоимостью выше 80 тысяч рублей

Певец Филипп Киркоров порадовал старшую дочь Аллу-Викторию браслетом с искусственными бриллиантами стоимостью почти 90 тысяч. рублей. Это выяснила «Газета.Ru».

На опубликованном в сети видео артист объяснил, что подарок — награда за отличную учебу.

«Она заслужила, она очень хорошо учится. О, ей будет очень хорошо и приятно», — сказал исполнитель.

Украшение от российского ювелирного дома Borcelle сделано из серебра 925 пробы и синтетических бриллиантов особой огранки. Его стоимость — 87 тысяч рублей.

Алла-Виктория с радостью приняла браслет и поблагодарила отца за подарок.

Киркоров воспитывает двоих детей, рожденных суррогатной матерью. Исполнитель открыто об этом заявлял, но имя женщины решил держать в секрете. Певец признавался, что заплатил достаточно, чтобы она никогда не раскрыла эту тайну.

Артист неоднократно объяснял в интервью, что дал дочери двойное имя в честь любимых женщин — бывшей супруги певицы Аллы Пугачевой и матери Виктории Марковны. По словам артиста, у его девочки сложный характер, в отличие от сына Мартина, и она всеми руководит дома, когда он находится на гастролях.

