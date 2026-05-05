«Драться на улице больше не буду»: Гуф об отмене приговора

Рэпер Гуф признался, что не верил в отмену приговора

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) прокомментировал отмену своего приговора. Его цитирует издание Super.

По словам Долматова, он рад решению суда, но в такой исход не верил.

«Надеялся, но до последнего не верил. Решил, что драться на улице я точно не буду больше», — сказал он.

Также рэпер пообещал завязать с проведением прямых эфиров в социальных сетях.

26 февраля Гуфу вынесли приговор по делу о драке в бане. Несмотря на просьбу потерпевшего прекратить дело, рэпера приговорили к одному году лишения свободы условно. 5 мая приговор был отменен.

Утверждается, что стороны достигли примирения и музыкант полностью возместил ущерб. При этом точная сумма компенсации не разглашается.

