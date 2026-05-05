Ирина Салтыкова объяснила, почему не записывает новые песни

Певица Салтыкова заявила, что у нее нет места в концертной программе на новые песни

Певица Ирина Салтыкова призналась ТАСС, что не желает пополнять свой репертуар новыми треками.

Салтыкова заявила, что у нее достаточно хитов, которые хочет слышать публика. У артистки нет места для новых песен в концертной программе. Как отметила певица, ее устраивает такое положение дел.

«Я на концерте работаю в сольнике: 22 песни, из них 19 клиповые. То есть, грубо говоря, у меня все хиты. Мне даже негде там петь новые песни. Потому что люди их все хотят услышать. Все, кто ходят на мои концерты, знают все мои песни», — поделилась артистка.

Салтыкова добавила, что рассматривает возможность сделать клип с помощью искусственного интеллекта. Артистка отметила, что ее дочь занимается нейросетями. Певица назвала ее профессионалом в ИИ.

5 мая Салтыковой исполнилось 60 лет. Она получила известность в 1988 году после участия в группе «Мираж». Певица проработала в коллективе полгода. В 1995-м исполнительница записала свой дебютный альбом «Серые глаза», который стал бестселлером. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее лидер «Миража» сравнил всех солисток группы.