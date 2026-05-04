Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

В баре Сергея Жукова собрались сотни тезок лидера «Руки Вверх!»

Блогер Язев провел массовую встречу из 300 Серег в баре лидера «Руки Вверх!»

Блогер Сергей Язев организовал встречу сотен мужчин с именем Сергей в баре сети «Руки вверх! Бар». Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе заведения.

Мероприятие под названием «100 Серег» состоялось 2 мая в Москве. Изначально Язев планировал собрать 100 участников, но ажиотаж заставил переименовать событие в «300 Серег».

Основатель сети баров, музыкант Сергей Жуков тоже принял участие во встрече. Он обратился к гостям по видеосвязи: «Сереги, привет от Сереги! Я рад вас приветствовать в нашем баре. Ура! Веселимся!»

Организаторы сообщают, что планируют повторить успех в Санкт-Петербурге. Однако дата следующей встречи пока неизвестна.

В настоящее время Сергей Жуков является учредителем в компаниях «Нувстор», «Руки Вверх», «Управляющая Компания «Руки Вверх», «РВИ» и «РВ Мьюзик», а также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Артисту принадлежат права на товарные знаки «Руки Вверх», «Жуковское варенье», «Жуковский мед», «Жуковские вкусности», «Евгенич», «Мамины пончики» и другие.

Ранее сообщалось, что сын Децла стал участником нового реалити.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!