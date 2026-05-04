В баре Сергея Жукова собрались сотни тезок лидера «Руки Вверх!»

Блогер Язев провел массовую встречу из 300 Серег в баре лидера «Руки Вверх!»

Блогер Сергей Язев организовал встречу сотен мужчин с именем Сергей в баре сети «Руки вверх! Бар». Об этом «Газете. Ru» сообщили в пресс-службе заведения.

Мероприятие под названием «100 Серег» состоялось 2 мая в Москве. Изначально Язев планировал собрать 100 участников, но ажиотаж заставил переименовать событие в «300 Серег».

Основатель сети баров, музыкант Сергей Жуков тоже принял участие во встрече. Он обратился к гостям по видеосвязи: «Сереги, привет от Сереги! Я рад вас приветствовать в нашем баре. Ура! Веселимся!»

Организаторы сообщают, что планируют повторить успех в Санкт-Петербурге. Однако дата следующей встречи пока неизвестна.

В настоящее время Сергей Жуков является учредителем в компаниях «Нувстор», «Руки Вверх», «Управляющая Компания «Руки Вверх», «РВИ» и «РВ Мьюзик», а также зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Артисту принадлежат права на товарные знаки «Руки Вверх», «Жуковское варенье», «Жуковский мед», «Жуковские вкусности», «Евгенич», «Мамины пончики» и другие.

