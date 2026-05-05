Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Ирина Салтыкова раскрыла «секрет» своей внешности

Певица Салтыкова призналась, что считает хорошее настроение залогом красоты
Наталья Шатохина/NEWS.ru/Global Look Press

Певица Ирина Салтыкова призналась в интервью ТАСС, что не пользуется особыми методиками для сохранения молодости и красоты.

«Никакого секрета нет. Это генетика и хорошее настроение», — призналась исполнительница.

Салтыкова отметила, что образ жизни тоже влияет на внешность. Однако, добавляет певица, довольно сложно постоянно придерживаться ЗОЖ.

Кроме того, Салтыкова подчеркивает, что часто требовательно относится к себе и постоянно стремится к улучшению.

«Мне всегда кажется, что можно лучше. Это, наверное, свойство характера — постоянно быть недовольной результатом и хотеть сделать еще», — сказала она.

При этом сейчас, несмотря на внутреннюю самокритику, певица удовлетворена ритмом жизни и не намерена кардинально что-то менять.

5 мая Салтыковой исполнилось 60 лет. Она получила известность в 1988 году после участия в группе «Мираж». Певица проработала в коллективе полгода. В 1995-м исполнительница записала свой дебютный альбом «Серые глаза», который стал бестселлером. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Салтыкова объяснила, почему не записывает новые песни.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!