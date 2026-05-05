Ирина Салтыкова раскрыла «секрет» своей внешности

Певица Ирина Салтыкова призналась в интервью ТАСС, что не пользуется особыми методиками для сохранения молодости и красоты.

«Никакого секрета нет. Это генетика и хорошее настроение», — призналась исполнительница.

Салтыкова отметила, что образ жизни тоже влияет на внешность. Однако, добавляет певица, довольно сложно постоянно придерживаться ЗОЖ.

Кроме того, Салтыкова подчеркивает, что часто требовательно относится к себе и постоянно стремится к улучшению.

«Мне всегда кажется, что можно лучше. Это, наверное, свойство характера — постоянно быть недовольной результатом и хотеть сделать еще», — сказала она.

При этом сейчас, несмотря на внутреннюю самокритику, певица удовлетворена ритмом жизни и не намерена кардинально что-то менять.

5 мая Салтыковой исполнилось 60 лет. Она получила известность в 1988 году после участия в группе «Мираж». Певица проработала в коллективе полгода. В 1995-м исполнительница записала свой дебютный альбом «Серые глаза», который стал бестселлером.

