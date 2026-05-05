«Видимо, врачи посоветовали»: Пугачеву засняли во время прогулки на Кипре с тростью

Певицу Аллу Пугачеву сняли во время прогулки под дождем с тростью

Певицу Аллу Пугачеву, покинувшую Россию пять лет назад, засняли во время прогулки в Лимасоле. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на соцсети.

Как отмечает издание, Примадонну запечатлел один из туристов. Пугачева была в джинсах, куртке, кроссовках и дождевике. Она опиралась на трость, что спровоцировало домыслы о проблемах со здоровьем у артистки.

«Даже в плохую погоду ходит. Видимо, врачи ей так посоветовали»; «Старость и болезнь к сожалению ожидают каждого, а она не молода», — написали в сети.

Пугачева уехала из России вслед за супругом Максим Галкиным в 2022 году. Сначала семья обосновалась в Израиле, после чего перебралась на Кипр. Также летом певица предпочитает жить в Латвии, где для нее более благоприятный климат.

В апреле глава ФПБК Виталий Бородин в своих соцсетях опубликовал пост, в котором призвал лишить Аллу Пугачеву звания и передать ее песни «уважаемым артистам». Его идею поддержала певица Вика Цыганова, отметив в беседе с «Газетой.Ru», что некоторые из песен Примадонны — это наследие, которое не принадлежит уехавшей из страны вокалистке.

Ранее стало известно, куда будут поступать дети Климовой и Пересильд.