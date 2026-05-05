Стало известно, куда будут поступать дети Климовой и Пересильд

Сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко мечтает о карьере гейм-дизайнера
Сын актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко Корней завершает обучение в престижной частной школе в Подмосковье и планирует развиваться в сфере технологий. Об этом сообщает kp. ru.

Как сообщает СМИ, 17-летний Корней давно увлекается программированием и сейчас планирует подавать документы на две специальности: факультет IT-технологий или гейм‑дизайн. Сейчас юноша выбирает между двумя престижными техническими вузами Москвы с сильными профильными программами.

Для поступления ему предстоит сдать ЕГЭ по русскому языку, математике и информатике, а также дополнительные профильные экзамены, среди которых практические испытания по программированию и собеседование.

17‑летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя, готовится к поступлению в ГИТИС в 2026 году. Девушка планирует учиться на актерском факультете — в мастерской народного артиста РФ Олега Меньшикова. Обучение продлится 4 года очно.

Сейчас Пересильд учится в обычной общеобразовательной школе и в сентябре перешла в 10‑й класс. Она планирует окончить школу экстерном и сдать ЕГЭ. Чтобы быть допущенной к подаче документов и вступительным испытаниям в ГИТИСе, Пересильд нужно пройти три тура предварительных прослушиваний. Первый тур уже пройден, второй стартует 18 мая, а третий — в июне.

