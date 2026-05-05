Звезду «Битвы экстрасенсов» покусала собственная собака

Участница пятого сезона «Битвы экстрасенсов» Лилия Хегай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее покусала собственная собака.

Хегай показала фото, на котором видны последствия инцидента: швы на разодранной губе, гематомы на подбородке и пластыри на лбу и щеках. Женщина рассказала, что врачи настаивали на усыновлении питомца, но она отказалась от такого шага.

«Я сказала, что это сама виновата и не отдам его! Мы тоже, как и собаки, не знаем, почему, когда и отчего идет агрессия», — написала ясновидящая.

Хегай уточнила, что и она, и ее пес вакцинированы от бешенства. Однако, несмотря на наличие прививок, им обоим сделали профилактический укол.

В начале апреля сообщалось, что в Калужской области маленький ребенок пострадал из-за нападения собаки. Все случилось в селе Людиново, когда трехлетний ребенок гулял возле своего дома. В этот момент на него напала бездомная собака и укусила малолетнего за правую руку.

В результате суд обязал администрацию населенного пункта выплатить семье пострадавшего ребенка компенсацию, размер которой составил 30 тысяч рублей.

