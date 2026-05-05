Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Звезду «Битвы экстрасенсов» покусала собственная собака

Звезда «Битвы экстрасенсов» Хегай отказалась усыплять собаку, покусавшую ее
liliahegai/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Участница пятого сезона «Битвы экстрасенсов» Лилия Хегай призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее покусала собственная собака.

Хегай показала фото, на котором видны последствия инцидента: швы на разодранной губе, гематомы на подбородке и пластыри на лбу и щеках. Женщина рассказала, что врачи настаивали на усыновлении питомца, но она отказалась от такого шага.

«Я сказала, что это сама виновата и не отдам его! Мы тоже, как и собаки, не знаем, почему, когда и отчего идет агрессия», — написала ясновидящая.

Хегай уточнила, что и она, и ее пес вакцинированы от бешенства. Однако, несмотря на наличие прививок, им обоим сделали профилактический укол.

В начале апреля сообщалось, что в Калужской области маленький ребенок пострадал из-за нападения собаки. Все случилось в селе Людиново, когда трехлетний ребенок гулял возле своего дома. В этот момент на него напала бездомная собака и укусила малолетнего за правую руку.

В результате суд обязал администрацию населенного пункта выплатить семье пострадавшего ребенка компенсацию, размер которой составил 30 тысяч рублей.

Ранее телеведущая Чехова рассказала, что была вынуждена удалить глаз своей собаке.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!