Лечение в США спасло жизнь бульдогу Анфисы Чеховой

Телеведущая Чехова рассказала, что была вынуждена удалить глаз своей собаке

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) историей лечения своего бульдога по кличке Картошка. Вместе с питомцем она прилетела в США, чтобы бороться с лимфомой, — однако перед запланированной операцией у собаки возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Все началось с того, что у Картошки стали слезиться глаза — Чехова предположила аллергию и начала лечение привычными каплями, которые заранее привезла с собой. Телеведущая отметила, что ранее уже сталкивалась с подобным недомоганием у питомца, и обычно эти капли помогали.

Однако на этот раз состояние Картошки только ухудшалось. До этого Чехова консультировалась с врачом из Москвы, но, поскольку старое лечение не помогало, то телеведущая обратилась к местному специалисту. Ветеринар поставил диагноз: язва роговицы.

«Вероятно, во время аллергии она чесала лапой глаза и разодрала роговицу, а дальше наши стероидные капли от аллергии сослужили плохую службу, плюс у нее после курса химиотерапии очень снижен иммунитет», — сказала она.

В больнице Чеховой предложили два варианта лечения: пересадка роговицы или удаление глаза.

Сначала телеведущая выбрала пересадку, надеясь сохранить глаз питомца. Но уже в клинике врачи объяснили, что восстановить зрение невозможно из‑за глубокого поражения. Тогда Чехова приняла решение удалить поврежденный глаз.

«Операцию Картошка перенесла хорошо и уже адаптировалась, бегает, радуется жизни и изучает мир с помощью одного глазика», — отметила она.

