Гагарина о карьере мечты вне сцены: «Обязательно к этому приду»

Певица Полина Гагарина поделилась с сайтом 7Дней.ru, что мечтает заняться обучением детей и преподаванием.

«Моя отдушина — это дети. Не в смысле их рожать, хотя это тоже классно. Я бы хотела заняться образованием детей», — сказала она.

При этом конкретных планов по запуску образовательных курсов у артистки пока нет, но она получает удовольствие от возможности направлять и видеть, как развивается молодое поколение.

«Обязательно к этому приду, потому что дети меня невероятно вдохновляют», — подчеркнула исполнительница.

Недавно Гагарина рассказала о своем главном материнском правиле. Она призвала родителей больше говорить с детьми для построения доверительных отношений. Певица допустила, что ребенок начнет раскрываться не сразу, однако со временем начнет говорить много и подробно.

Артистка дважды была замужем. Первым ее супругом был актер Петр Кислов, в 2007 году у них родился сын Андрей. Во второй раз певица вышла замуж за фотографа Дмитрия Исхакова, в 2017-м у них родилась дочь Мия. Брак пары распался в 2021 году.

