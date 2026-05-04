Полина Гагарина о главном материнском правиле: «Переживайте серьезно»

Российская певица Полина Гагарина рассказала о своем главном материнском правиле. Артистку цитирует Super.

Гагарина призвала родителей больше говорить с детьми для построения доверительных отношений. Певица допустила, что ребенок начнет раскрываться не сразу, однако со временем начнет говорить много и подробно.

«Это самое главное — быть в контакте со своими детьми и знать, что происходит в их жизни. Смейтесь с ними, переживайте, и переживайте серьезно за их проблемы, потому что для них это серьезные проблемы», — рассуждает она.

До этого стало известно, что 60% матерей регулярно сталкиваются с критикой в свой адрес по поводу воспитания детей. При этом почти каждая десятая отмечает, что получает негативные комментарии на ежедневной основе.

