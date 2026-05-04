Желудь о проекте «Звезды под капельницей»: «Все прогнулись под большие гонорары»

Блогер Рома Желудь признался в YouTube-интервью Ксении Собчак, что некоторые участники проекта «Звезды под капельницей» конфликтовали с продюсерами из-за опасений за свой имидж.

Желудь отметил, что участников частично обманывали относительно формата шоу: «Нам объяснили что-то… Но мы не знали, что именно будет происходить».

Среди недовольных условиями оказалась Маша Миновская. Также по этой причине покинули шоу уже в первый день Никита Джигурда и Анастасия Волочкова.

Однако, по словам Желудя, большинство участников все же остались в проекте — ради крупных гонораров.

«Все прогнулись под большие гонорары и пошли вперед», — отметил он.

Рома Желудь (настоящее имя Игнат Керимов) — один из первых популярных видеоблогеров в России. Несколько лет жил в США, боролся с зависимостями. Недавно стал героем реалити-шоу о детоксе «Звезды под капельницей».

В том же интервью блогер признался, что получил за участие в проекте чуть меньше пяти миллионов рублей. Однако точную сумму Желудь раскрывать не стал.

