Звезда «Уральских пельменей» взорвал TikTok, сам того не зная

Юморист Брекоткин признался, что не знал о своей вирусной популярности у зумеров
Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин признался Super.ru, что не знал о своей популярности среди молодежи.

Нарезки из его выступлений стали вирусными в TikTok в конце прошлого года. Тренд достиг пика после выхода трека «brekotkin» рэпера «Грязно хаслил», содержащего строки: «Дмитрий Брекоткин, ты такой прикольный. Кому-то нравится Рожков, но для меня он пепсикольный».

Однако сам артист рассказал, что оставался все это время в неведении относительно своего нового статуса кумира молодежи. Он заявил, что не следит за трендами в интернете — у него нет аккаунтов в соцсетях, и заводить их он не собирается.

«Это [интернет] какая-то параллельная реальность, которая проходит мимо меня. Там, за порталом, я не знаю, что происходит», — сказал Брекоткин.

Юморист также заявил, что «возрождение» звезд благодаря зумерам — это во многом случайность. При этом он признает, что искусство способно «свернуть горы», если его правильно подать и выбрать нужный ритм.

Дмитрий Брекоткин — юморист, широко известный как один из ключевых участников юмористического коллектива «Уральские пельмени». Он обрел популярность сначала в рамках КВН, а затем на телевидении.

