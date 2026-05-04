Рома Желудь озвучил гонорар за проект «Звезды под капельницей»

Блогер Желудь заявил, что получил около 5 млн рублей за «Звезды под капельницей»

Блогер Рома Желудь признался в YouTube-интервью Ксении Собчак, что получил за участие в проекте «Звезды под капельницей» не менее 5 млн рублей.

Желудь не стал раскрывать точную сумму, поскольку ему нельзя разглашать детали контракта. Однако на слова Собчак: «Миллионов пять точно должно быть», — он ответил: «Немного поменьше. Ты почти угадала, чуть-чуть поменьше».

Блогер рассказал, что выбирал между двумя проектами: «Звезды под капельницей» и «Звезды в Африке». При этом гонорар за «Звезды в Африке» оказался ниже — по мнению Желудя, это связано с тем, что проект меньше влияет на имидж участника.

«В проектах, в которых изначально обсуждается полностью твоя репутация, вас засовывают в рехаб, и вы живете там просто без всего. Ну конечно, за моральный ущерб там надбавки», — сказал он.

Рома Желудь (настоящее имя Игнат Керимов) — один из первых популярных видеоблогеров в России. Несколько лет жил в США, боролся с зависимостями. Недавно стал героем реалити-шоу о детоксе «Звезды под капельницей».

