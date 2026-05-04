Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Рома Желудь озвучил гонорар за проект «Звезды под капельницей»

Блогер Желудь заявил, что получил около 5 млн рублей за «Звезды под капельницей»
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Блогер Рома Желудь признался в YouTube-интервью Ксении Собчак, что получил за участие в проекте «Звезды под капельницей» не менее 5 млн рублей.

Желудь не стал раскрывать точную сумму, поскольку ему нельзя разглашать детали контракта. Однако на слова Собчак: «Миллионов пять точно должно быть», — он ответил: «Немного поменьше. Ты почти угадала, чуть-чуть поменьше».

Блогер рассказал, что выбирал между двумя проектами: «Звезды под капельницей» и «Звезды в Африке». При этом гонорар за «Звезды в Африке» оказался ниже — по мнению Желудя, это связано с тем, что проект меньше влияет на имидж участника.

«В проектах, в которых изначально обсуждается полностью твоя репутация, вас засовывают в рехаб, и вы живете там просто без всего. Ну конечно, за моральный ущерб там надбавки», — сказал он.

Рома Желудь (настоящее имя Игнат Керимов) — один из первых популярных видеоблогеров в России. Несколько лет жил в США, боролся с зависимостями. Недавно стал героем реалити-шоу о детоксе «Звезды под капельницей».

Ранее сообщалось, что сын Децла стал участником нового реалити.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!