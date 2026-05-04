Машкова об отъезде из России: «А имею ли я право?»

Актриса Машкова призналась, что чувствовала себя плохой дочерью из-за эмиграции
Актриса Мария Машкова призналась, что ее решение уехать за границу сопровождалось самообвинениями и сомнениями из-за непростых отношений с отцом. Об этом знаменитость рассказала YouTube-каналу «Голос Берлина 97,2 FM».

Машкова подчеркнула, что чувствовала себя плохой дочерью и задавалась вопросами: «А имею ли я право? Мы с отцом встречались раз в год, а так, получается, я его вообще не буду видеть?».

Актриса также добавила, что не получала от отца дорогих подарков, что, по ее мнению, могло бы повлиять на решение остаться в России.

«У меня там [в России] вообще ничего нет. Кроме любимых бабушки и дедушки. Ни квартиры, ни машины. Вообще ничего», — отметила она.

Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.

В конце сентября 2025 года Машкова выразила благодарность зрителям, которые посмотрели ее спектакль «Надеждины» из России и Украины в видеоверсии. Она пообещала вернуться в эти страны с живым выступлением.

Ранее Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призналась, что потеряла связь с Россией.

 
