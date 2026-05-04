Стример-миллионник спровоцировал давку и потасовки в Москве

Российский стример Александр Парадеевич спровоцировал давку в Москве. Об этом сообщает издание Super.ru.

3 мая открылась бургерная блогера «Lovin». С тех пор у кафе собираются толпы посетителей — в основном школьники. Фанаты выстраиваются в длинные очереди с раннего утра, мешая движению транспорта, и скандируют популярный среди молодежи слоган с упоминанием рэпера Макана.

Super.ru отмечает, что попытки Парадеевича успокоить людей не увенчались успехом. Его появление лишь усилило давку, а среди собравшихся вспыхнули потасовки из-за раздачи бесплатных бутылок воды. На место прибыли сотрудники ДПС и персонал кафе.При этом неизвестно, удалось ли им восстановить порядок.

Парадеевич — российский стример, ведущий прямые трансляции преимущественно на платформе Twitch. На данный момент у него 2,2 млн подписчиков на Twitch и 2,41 млн подписчиков — на YouTube.

