Стример-миллионник спровоцировал давку и потасовки в Москве

Российский стример Александр Парадеевич спровоцировал давку в Москве. Об этом сообщает издание Super.ru.

3 мая открылась бургерная блогера «Lovin». С тех пор у кафе собираются толпы посетителей — в основном школьники. Фанаты выстраиваются в длинные очереди с раннего утра, мешая движению транспорта, и скандируют популярный среди молодежи слоган с упоминанием рэпера Макана.

Super.ru отмечает, что попытки Парадеевича успокоить людей не увенчались успехом. Его появление лишь усилило давку, а среди собравшихся вспыхнули потасовки из-за раздачи бесплатных бутылок воды. На место прибыли сотрудники ДПС и персонал кафе.При этом неизвестно, удалось ли им восстановить порядок.

Парадеевич — российский стример, ведущий прямые трансляции преимущественно на платформе Twitch. На данный момент у него 2,2 млн подписчиков на Twitch и 2,41 млн подписчиков — на YouTube.

Накануне сообщалось, что звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин стал популярным в TikTok, сам того не зная. Нарезки из его выступлений стали вирусными в конце прошлого года. Сам артист рассказал, что оставался все это время в неведении относительно своего нового статуса кумира молодежи. Он заявил, что не следит за трендами в интернете — у него нет аккаунтов в соцсетях, и заводить их он не собирается.

