«Жалко Юру!»: друг назвал возможную причину кончины Юрия Жучкова

Певец Гасаев связал проблемы с сердцем Юрия Жучкова с утратой народной любви
Певец Виталий Гасаев предположил, что утрата популярности могла ухудшить здоровье бывшего солиста группы «Земляне» Юрия Жучкова. Об этом сообщил участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» в интервью изданию «Абзац».

«Большинство артистов страдают от этой болезни. Особенно музыканты, которых когда-то обожали, а потом многие о них забыли. Недостаток народной любви и есть причина острой сердечной недостаточности. Жалко, жалко Юру!» — сказал Гасаев.

Он также отметил, что при жизни Жучков не жаловался на здоровье и всегда был в хорошем настроении. О кончине автора популярных песен артист узнал неожиданно: 3 мая ему позвонил их общий знакомый.

«Юра никогда не жаловался, но сердце на то и сердце — кажется, что вроде все нормально, но у нас же, мужиков, как: заболело, и думаешь — да пусть, все нормально. Может быть, что‑то его и беспокоило», — добавил музыкант.

Накануне стало известно, что не стало экс-солиста рок-группы «Земляне» Юрий Жучков. Life со ссылкой на Shot сообщал, что причиной кончины могли стать проблемы с сердцем музыканта.

Жучков был солистом «Землян» с 1986-го по 1992 год. Когда распался «золотой состав» коллектива, артист переехал к себе на малую родину Барнаул, где основал собственную музыкальную группу «Восточный экспресс», которая просуществовала около года. С 2003-го артист работал с барнаульским коллективом «Граффити».

