«Жалко Юру!»: друг назвал возможную причину кончины Юрия Жучкова

Певец Виталий Гасаев предположил, что утрата популярности могла ухудшить здоровье бывшего солиста группы «Земляне» Юрия Жучкова. Об этом сообщил участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» в интервью изданию «Абзац».

«Большинство артистов страдают от этой болезни. Особенно музыканты, которых когда-то обожали, а потом многие о них забыли. Недостаток народной любви и есть причина острой сердечной недостаточности. Жалко, жалко Юру!» — сказал Гасаев.

Он также отметил, что при жизни Жучков не жаловался на здоровье и всегда был в хорошем настроении. О кончине автора популярных песен артист узнал неожиданно: 3 мая ему позвонил их общий знакомый.

«Юра никогда не жаловался, но сердце на то и сердце — кажется, что вроде все нормально, но у нас же, мужиков, как: заболело, и думаешь — да пусть, все нормально. Может быть, что‑то его и беспокоило», — добавил музыкант.

Накануне стало известно, что не стало экс-солиста рок-группы «Земляне» Юрий Жучков. Life со ссылкой на Shot сообщал, что причиной кончины могли стать проблемы с сердцем музыканта.

Жучков был солистом «Землян» с 1986-го по 1992 год. Когда распался «золотой состав» коллектива, артист переехал к себе на малую родину Барнаул, где основал собственную музыкальную группу «Восточный экспресс», которая просуществовала около года. С 2003-го артист работал с барнаульским коллективом «Граффити».

Ранее сообщалось, что Диана Гурцкая обратилась к ушедшему супругу в день его рождения.