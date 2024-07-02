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Юлия Пересильд назвала секрет воспитания дочерей

Актриса Пересильд заявила, что учит дочерей принимать неидеальность людей

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Пресс-служба ВГТРК

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о воспитании двоих дочерей. Ее цитирует NEWS.ru.

Секрет воспитания, по ее словам прост — она объясняет девочкам, к каким последствиям приведет тот или иной шаг, и позволяет сделать собственный выбор. Разрешая наступать на собственные грабли, она тем не менее позволяет девочкам не все.

«Просто я им доверяю, у них все хорошо с анализом ситуации, они внимательны к людям, пытаются разобраться, хороший человек или не очень. Какие-то моменты они лучше чувствуют чем я», — призналась актриса.

Пересильд продолжила, что хотела бы научить дочерей тому, что главное — любить людей, и понимать, что они не идеальны. Также ей хотелось бы научить их открытости к людям и пониманию, что «если человек делает тебе плохо, это не твоя проблема, а его».

Накануне экс-солистка российской поп-группы t.A.T.u. («Тату») Лена Катина рассказала о воспитании старшего сына.

Ранее Юрий Назаров назвал изуродованной идеологией современную молодежь.

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