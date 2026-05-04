Лоза вычислил неизвестные человечеству технологии в «Моне Лизе»

Музыкант и автор хита «Плот» Юрий Лоза вычислил, что картина «Мона Лиза» Леонардо Да Винчи якобы была создана при помощи неизвестных человечеству технологий. Выступившего в эфире телеканала «Москва 24» артиста цитирует «Абзац».

Лоза заявил, что «Мону Лизу» могли написать при помощи нанотехнологии, поскольку эксперты якобы не нашли на ней мазков.

«Потом выяснилось, что это просто слои наложены. Это не картина в том виде, в котором мы ее воспринимаем сегодня», — сказал музыкант.

Артист высказал предположение, что предки человека владели высокими технологиями, однако они якобы были утеряны после масштабной катастрофы.

В 2010 году французские ученые действительно сделали открытие о слоях, которыми Да Винчи наносил краску. Знаменитая техника сфумато, благодаря которой в работах Леонардо «чувствуется» воздух, как бы легкая дымка, была изучена методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Физико-химический анализ показал, что Леонардо наносил лак слоями толщиной 1–2 мкм. Сфумато не только результат гения художника, но и плод технических инноваций начала XVI века.

