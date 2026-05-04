Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Лоза вычислил неизвестные человечеству технологии в «Моне Лизе»

Музыкант Лоза заявил, что «Мону Лизу» написали с использованием нанотехнологий
Wikimedia Commons

Музыкант и автор хита «Плот» Юрий Лоза вычислил, что картина «Мона Лиза» Леонардо Да Винчи якобы была создана при помощи неизвестных человечеству технологий. Выступившего в эфире телеканала «Москва 24» артиста цитирует «Абзац».

Лоза заявил, что «Мону Лизу» могли написать при помощи нанотехнологии, поскольку эксперты якобы не нашли на ней мазков.

«Потом выяснилось, что это просто слои наложены. Это не картина в том виде, в котором мы ее воспринимаем сегодня», — сказал музыкант.

Артист высказал предположение, что предки человека владели высокими технологиями, однако они якобы были утеряны после масштабной катастрофы.

В 2010 году французские ученые действительно сделали открытие о слоях, которыми Да Винчи наносил краску. Знаменитая техника сфумато, благодаря которой в работах Леонардо «чувствуется» воздух, как бы легкая дымка, была изучена методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Физико-химический анализ показал, что Леонардо наносил лак слоями толщиной 1–2 мкм. Сфумато не только результат гения художника, но и плод технических инноваций начала XVI века.

Юрий Лоза также сомневался в лунной миссии США.

В 2025 году Макрон заявил о переезде «Моны Лизы».

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!