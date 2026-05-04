Татьяна Толстая вступилась за сына Артемия Лебедева после скандала на шоу

Писательница Татьяна Толстая, мать дизайнера и блогера Артемия Лебедева, в эфире программы «Слово не воробей» на Первом канале вступилась за своего сына после скандала с ведущей шоу «Натальная карта» Олесей Иванченко. В его словах и поступках она не увидела ничего предосудительного.

Комментируя скандал на шоу, где Лебедев призвал Иванченко «сосать», писательница заявила, что произошедшее было «постановочной сценой».

«Это не договорняк, но, я так понимаю, там режиссер ловко воспользовался ситуацией и склеил две сцены. Вы посмотрите новости, которые публиковал Артемий. Эта Олеся плакала через 40 минут после того, как они поговорили», — сказала Толстая.

Она возмутилась, что общественность набросилась на Лебедева, не понимая жанра программы, участники которой «собрались глумиться над всем белым светом».

Также женщина оправдала сына за частое использование нецензурной лексики в публичном пространстве.

22 апреля Лебедев в своем блоге оправдался за доведение до слез Иванченко. По словам дизайнера, он не доводил Иванченко до слез — наоборот, по его мнению, второй ведущий активно пытался заставить ее расплакаться на камеру.

Кроме того, продолжил дизайнер, для социальных сетей намеренно смонтировали ролик, в котором после его предложения «сосать» девушка плачет. На самом деле, говорит он, между этими моментами прошло минут 40 выпуска.

