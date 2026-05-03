В Мариинке появился новый премьер

Танцовщик и хореограф Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Об этом учреждение сообщило в Telegram-канале.

В Мариинке отметили выдающийся артистизм, яркую индивидуальность и техническое мастерство артиста. В театре он поставил балеты «Двенадцать» Тищенко, «Коппелию» Делиба, «Концертные танцы» на музыку Стравинского и выступил хореографом опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».

Сергеев — выпускник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. После окончания учебного заведения в 2004 году он был принят в труппу Мариинского театра, а спустя шесть лет стал солистом. За время работы в учреждении он исполнил более 60 партий в классических и современных постановках.

В посте уточняется, что зрители смогут увидеть премьера 8 мая в балете «Дон Кихот», а спустя три дня — в «Жизели». До конца месяца он также исполнит на сцене партии Петра Леонтьевича в «Анюте» Гаврилина, Тореро в «Кармен-сюите» Бизе — Щедрина и Шурале в одноименном балете Яруллина.

