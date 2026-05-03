Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

В Мариинке появился новый премьер

Танцовщик Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра
Пресс-служба Мариинского театра

Танцовщик и хореограф Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Об этом учреждение сообщило в Telegram-канале.

В Мариинке отметили выдающийся артистизм, яркую индивидуальность и техническое мастерство артиста. В театре он поставил балеты «Двенадцать» Тищенко, «Коппелию» Делиба, «Концертные танцы» на музыку Стравинского и выступил хореографом опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».

Григорий Сысоев/РИА Новости

Сергеев — выпускник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. После окончания учебного заведения в 2004 году он был принят в труппу Мариинского театра, а спустя шесть лет стал солистом. За время работы в учреждении он исполнил более 60 партий в классических и современных постановках.

В посте уточняется, что зрители смогут увидеть премьера 8 мая в балете «Дон Кихот», а спустя три дня — в «Жизели». До конца месяца он также исполнит на сцене партии Петра Леонтьевича в «Анюте» Гаврилина, Тореро в «Кармен-сюите» Бизе — Щедрина и Шурале в одноименном балете Яруллина.

Ранее солист Мариинки попал в психбольницу после нападения на журналистов.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!