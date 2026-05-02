Галустян о кончине звезды КВН Рыбалко: «Ушла наша Леночка»

Шоумен Михаил Галустян выразил соболезнования семье своей коллеги по КВН Елены Рыбалко. Артиста цитирует «Звезда».

По словам Галустяна, одни из лучших номеров в КВН он делал именно с Рыбалко.

«Ушла наша Леночка. Помним ее как очень веселую, активную, жизнерадостную девушку», — поделился он.

Артист добавил, что очень много времени проводил с Рыбалко в студенческие годы на гастролях и репетициях.

Рыбалко выступала в составе команды «Утомленные солнцем» в Высшей лиге КВН в 2000-х годах и была одной из самых заметных участниц команды. Она в частности играла вместе с Галустяном и Александром Реввой. Команда стала чемпионом Высшей лиги в 2003-м. После этой победы Рыбалко не стала пробовать делать карьеру в шоу-бизнесе и принимала участие только в юбилейных играх.

2 мая стало известно, что 53-летнюю артистку сбила машина. Спасти ее не удалось.

