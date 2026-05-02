Галустян о кончине звезды КВН Рыбалко: «Ушла наша Леночка»

Комик Галустян выразил соболезнования семье своей коллеги Рыбалко
Шоумен Михаил Галустян выразил соболезнования семье своей коллеги по КВН Елены Рыбалко. Артиста цитирует «Звезда».

По словам Галустяна, одни из лучших номеров в КВН он делал именно с Рыбалко.

«Ушла наша Леночка. Помним ее как очень веселую, активную, жизнерадостную девушку», — поделился он.

Артист добавил, что очень много времени проводил с Рыбалко в студенческие годы на гастролях и репетициях.

Рыбалко выступала в составе команды «Утомленные солнцем» в Высшей лиге КВН в 2000-х годах и была одной из самых заметных участниц команды. Она в частности играла вместе с Галустяном и Александром Реввой. Команда стала чемпионом Высшей лиги в 2003-м. После этой победы Рыбалко не стала пробовать делать карьеру в шоу-бизнесе и принимала участие только в юбилейных играх.

2 мая стало известно, что 53-летнюю артистку сбила машина. Спасти ее не удалось.

