Киркорову на день рождения подарили женское белье: «Это предложение себя?»

Telegram-канал «Свита короля»: Киркорову подарили комплект с женским бельем
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Среди подарков, полученных Филиппом Киркоровым на день рождения, обнаружили пакет с женским нижним бельем. Об этом сообщил Telegram-каналу «Свита короля» источник, близкий к артисту.

По словам собеседника канала, сначала возникло предположение, что пакет могли перепутать с вещами кого‑то из гостей. Однако эта версия не подтвердилась, поскольку комплекс был новым, а упаковка — подарочной.

«Поклонницы, конечно, Филиппу и не такое дарили за всю его карьеру, но чтобы друзья или подруги — такого еще не было. И почему женское? Это предложение себя?» — задался вопросом инсайдер.

Источник отметил, что сейчас знакомые Киркорова намерены расспросить гостей вечеринки, не могли ли они перепутать подарок. Если таким образом друзья артиста не обнаружат дарителя, то запросят видео с камер в ресторане.

30 апреля Филипп Киркоров отмечал 59-летие. Среди гостей на его вечеринке оказались Люся Чеботина, Ксения Собчак, Стас Михайлов, Seville, Виктория Шелягова, MARGO, Егор Крид, Евгений Петросян и другие артисты.

Ранее сообщалось, что бизнес Artik показал рекордную прибыль после отъезда певца из РФ.

 
