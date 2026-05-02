Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Культура

Совращал с 11 лет и расчленил: новые подробности дела рэпера D4vd

Прокуроры заявили, что рэпер D4vd напал на девочку после ее угроз раскрыть отношения
Global Look Press

Окружная прокуратура округа Лос-Анджелес раскрыла новые подробности дела 21-летнего рэпера D4vd (настоящее имя Дэвид Берк). Об этом пишет USA Today.

Дело на D4vd завели, когда в его машине в сентябре 2025 года нашли останки 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. По данным следствия, Берк напал на Селесту, когда она пригрозила раскрыть их отношения.

В новых документах суда утверждается, что молодой человек совращал девочку с 11 лет. Детективы узнали, что Берк и Ривас Эрнандес впервые встретились в январе 2022 года, когда ей было 11 лет, а ему — 16. В ноябре 2023 года, когда ей было 13 лет, а Берку — 18, их отношения переросли в сексуальные. Девочка регулярно убегала с рэпером из дома, что вызывало сильное беспокойство родителей — у нее забрали мобильный телефон, но рэпер купил ей новый.

Прокуроры также пришли к выводу, что после угрозы раскрыть их отношения и разрушить его карьеру 23 апреля 2025 года Берк нанес Селесте два ранения в живот и грудь, купил пилу, расчленил ее в своем гараже и удалил с ее руки татуировку со своим именем. Кроме того, он выбросил паспорт девочки.

Берк не признает себя виновным ни в педофилии, ни в нападении на девочку, ни в надругательстве над человеческими останками. Сейчас он заключен в тюрьму без права внесения залога.

D4vd арестовали через год после предполагаемого совершения преступления.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!