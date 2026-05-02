Канье Уэст построит стадион в Албании для гостей отмененных концертов

Власти Албании разрешили рэперу Канье Уэсту провести концерт
Американский рэпер Канье Уэст построит стадион в Албании для собственного концерта. Об этом сообщает Vice.

Концерт пройдет 11 июля в Тиран. Изначально планировалось провести его на стадионе «Игл» — домашней арене национальной сборной Албании по футболу. Однако эта площадка вмещает 22,5 тысяч зрителей, ввиду чего было принято решение о строительстве на базе «Игл» временного стадиона, который позволить принять около 60 тысяч гостей.

В минкульте Албании подчеркнули, что концерт окажет положительное влияние на развитие туризма и местной экономики.

Посетить концерт смогут покупатели билетов на европейские концерты Канье Уэста, отмененные из-за его антисемитских высказываний. К примеру, накануне Канье Уэста назвали фашистом в Польше и запретили въезд в страну.

Ранее дочь Канье Уэста впервые представила свою песню на концерте отца.

 
