Обозвавший Якубовича герой «Поля чудес» объяснил свой поступок

Герой «Поля чудес» Бурля признался, что 18 лет получает угрозы
Герой «Поля чудес» Олег Бурля, случайно обозвавший телеведущего Леонида Якубовича 18 лет назад, до сих пор получает угрозы. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом Mash.

Выпуск с Бурлей вышел в эфире в 2008 году, он отгадывал слово из пяти букв, из которых не открытой оставалась одна. Якубович пытался подсказать ответ, показывая на себя, и, решив, что ведущий показывает на усы, мужчина сказал: «Глядя на вас, только буква «у» что-то на уме!»

Только когда игра закончилась, Бурля понял, что с буквой «у» слово получилось бы нецензурным. Участник игры добавил, что снимался с высокой температурой и не сразу понял свою ошибку.

«Я подошел к Леониду Аркадьевичу и попытался извиниться. Он махнул рукой и ушел», — вспоминает мужчина.

После эфира Бурле начали присылать этот отрывок и угрожать, что, по его словам, продолжается до сих пор. По словам мужчины, он не обращает внимания на оскорбления и работает инженером и занимается музыкой — делает каверы на популярные песни.

