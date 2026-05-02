Обозвавший Якубовича герой «Поля чудес» объяснил свой поступок

Герой «Поля чудес» Олег Бурля, случайно обозвавший телеведущего Леонида Якубовича 18 лет назад, до сих пор получает угрозы. Об этом он рассказал в беседе с Telegram-каналом Mash.

Выпуск с Бурлей вышел в эфире в 2008 году, он отгадывал слово из пяти букв, из которых не открытой оставалась одна. Якубович пытался подсказать ответ, показывая на себя, и, решив, что ведущий показывает на усы, мужчина сказал: «Глядя на вас, только буква «у» что-то на уме!»

Только когда игра закончилась, Бурля понял, что с буквой «у» слово получилось бы нецензурным. Участник игры добавил, что снимался с высокой температурой и не сразу понял свою ошибку.

«Я подошел к Леониду Аркадьевичу и попытался извиниться. Он махнул рукой и ушел», — вспоминает мужчина.

После эфира Бурле начали присылать этот отрывок и угрожать, что, по его словам, продолжается до сих пор. По словам мужчины, он не обращает внимания на оскорбления и работает инженером и занимается музыкой — делает каверы на популярные песни.

