Андрей Смоляков о жизни в Израиле: «Не зря работал»

Актер Смоляков признался, что не скучает в Израиле
Российский актер Андрей Смоляков рассказал о жизни в Израиле. Новое интервью артиста опубликовано на YouTube-канале Sheinkin40.

По словам Смолякова, в Израиле ему комфортно, в частности, потому что он может говорить по-русски.

«Мне здесь хорошо, я тут могу не прибегать к иностранным языкам и не прибегаю», — рассказал он.

Актер добавил, что в стране ему не скучно — его радуют море, театры, музеи и возможность быстро добраться в любую точку страны. Как и в России, Смолякова часто узнают на улице и улыбаются ему.

«Идешь по набережной и понимаешь, что я все-таки не зря работал», — делится он.

Внимание актера радует — он соглашается на совместные фото и признает, что просьбы о подобном — нормальная составная часть успеха. Сейчас Андрей Смоляков готовится к съемкам нового сезона сериала «Мосгаз» в России.

До этого Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) рассказал о трудностях жизни в Израиле.

